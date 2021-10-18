Rasim Ozan Kütahyalı: Ali Şansalan, Fenerbahçe’yi ince ince kıyım doğradı

18 Ekim 2021 09:25
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla bordo-mavililer, 21 puanla liderliğe yükseldi.
Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarını eleştiren Kütahyalı, "Ali Şansalan, Fenerbahçe’yi ince ince kıyım doğramıştır. İşin gerçeği bu" diye konuştu.
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