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Rasim Ozan Kütahyalı: 15 Temmuz darbe girişiminde Kemalist generaller de rol aldı

23 Mart 2017 20:47

Habertürk TV’de Balçiçek Pamir’in sunduğu Karşıt Görüş programında, Rasim Ozan Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişiminde Kemalist generallerin de rol aldığını iddia etti. Bu iddiaları sıralayan Kütahyalı’yla birlikte Ahmet Zeki Üçok’un ve İsmail Hakkı Pekin’in canlı yayına çıkmasına Emekli Koramiral Atilla Kıyat tepki gösterdi. Atilla Kıyat sosyal medya hesabından, “Yazıklar olsun, İsmail Hakkı Pekin ve Zeki Üçok, karşınıza Rasim Ozan Kütahyalı’yı almış ve onu destekler yorumlar yapıyorsunuz. HaberTürkK’te. Sizinle aynı üniformayı giydiğim için utanıyorum. Sahi ben niye utanıyorum. Siz utanın…” dedi.

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Balçiçek PamirHabertürkRasim Ozan Kütahyalıdarbe girişimiAhmet Zeki Üçokİsmail Hakkı Pekin15 Temmuz

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