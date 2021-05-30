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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in 'Berat Albayrak' iddiasıyla ilgili açıklama

"İddia bütünüyle yalandır"

30 Mayıs 2021 13:21

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Murat Sancak'ın evinde kaldığı'na ilişkin iddiasını yalanladı. 

Bugün 8. videoyu yayınlayan Sedat Peker, Albayrak'ın Murat Sancak'ın evinde olduğunu iddia etti.

Peker, "Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya... Murat Sancak'ın evi var. Hadımköy Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor. Beraberler" dedi.

Murat Sancak, Twitter hesabından bu iddiayı yalanladı. Konuyla ilgili bir açıklama da Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. 

Cüneyt Özdemir'in Youtube'da yaptığı canlı yayına katılan Kütahyalı, "Cüneyt, Berat Albayrak'ın Murat Sancak'ın evinde kaldığı iddiası bütünüyle yalandır. Berat Albayrak ile Murat Sancak arasında öyle evlerine gidecek gelecek bir yakın arkadaşlık hukuku yok" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN - Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"

 

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