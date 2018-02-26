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Rapçi Scott'tan, Kylie Jenner'a 1.4 milyon dolarlık doğum hediyesi

26 Şubat 2018 14:41

Rapçi Travis Scott, üç hafta önce doğum yapan kız arkadaşı Kylie Jenner'a dünyada sadece 500 adet üretilen ve 1.4 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Ferrari'nin LaFerrari model otomobilini hediye etti. 5 Şubat'ta doğum yapan reality show yıldızı Kylie Jenner, çocuğunun babası ve erkek arkadaşı rapçi Travis Scott'un kendisine aldığı doğum hediyesini sosyal medya hesabından takipçilerine açıkladı. İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin son modellerinden LaFerrari'nin sürücü koltuğuna geçen 21 yaşındaki Jenner, Kaliforniya'nın Malibu sahillerindeki çektiği videoyu, “doğum hediyem” ifadeleriyle Instagram hesabından 104 milyon takipçisiyle paylaştı.

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