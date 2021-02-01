Rap sanatçısı Fuat Ergin'den Boğaziçililere destek şarkısı: "Boğaziçi Hür"

Rap Sanatçısı Fuat Ergin ve Gençlik Hareketi Koordinasyonu, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin bir şarkı hazırladı.

Sözleri Fuat Ergin'e ait olan "Boğaziçi Hür" şarkısı 31 Ocak 2021 tarihinde Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun Youtube kanalında yayımlandı.

Şarkının ise sözleri şöyle:

"Gücünü öfkesinden alır gençlerin her biri

Hareketin her bir öznesi var eder geleceği

Kayyuma karşı haykır sesi

Ayyuka çıktı

Çürük içi

Dikenli ve taşlı yollar yıldırmasın seni

Haykır sesi

Haykır sesi

Özgürlüğün tadı pamuk şekere benzemez

Dolambaçlı yollar irademizi yenemez

Mücadele, hareket, gelecek bizim

Kayyum, dayatma ve baskılar sizin

Gücünü gencinden alan üniversitemiz

Karşımızda İhvancılar susmayı bilmeyizy

İçin içini yemesin

Kalk Boğaziçi

Patladı sabrımız

Boğaziçi

Boğazımızda düğümler

Boğaziçi

Biz yolumuzdan dönmeyiz Boğaziçi

Aynı gemi hikayesi yalan arkadaşlar

Fare gibi kaçar hırsızlar sonunda

Sesimiz yayılır dalga dalga

İlime düşman olanın ağzında salya

Evet bu bir kavga

Gözü oyan karga

Vazgeçmedik doğrudan elimizde pankart

Ne ilk ne son bu mücadele ateşi yanacak

Tek adamın kalesi yıkılacak

İçin içini yemesin

Kalk Boğaziçi

Patladı sabrımız

Boğaziçi

Boğazımızda düğümler

Boğaziçi

Biz yolumuzdan dönmeyiz Boğaziçi

Ben derim Boğaziçi

Sen de hür

Boğaziçi Hür

Boğaziçi Hür

Ben derim Boğaziçi

Sen de hür

Boğaziçi Hür

Boğaziçi Hür

Biz yolumuzdan dönmeyiz

Bu toprakların umudu kim

Biz gençleriz"