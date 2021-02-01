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Rap sanatçısı Fuat Ergin'den Boğaziçililere destek şarkısı: "Boğaziçi Hür"

01 Şubat 2021 12:31

Rap Sanatçısı Fuat Ergin ve Gençlik Hareketi Koordinasyonu, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin bir şarkı hazırladı.

Sözleri Fuat Ergin'e ait olan "Boğaziçi Hür" şarkısı 31 Ocak 2021 tarihinde Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun Youtube kanalında yayımlandı.

Şarkının ise sözleri şöyle: 

"Gücünü öfkesinden alır gençlerin her biri
Hareketin her bir öznesi var eder geleceği
Kayyuma karşı haykır sesi
Ayyuka çıktı
Çürük içi
Dikenli ve taşlı yollar yıldırmasın seni
Haykır sesi
Haykır sesi
 
Özgürlüğün tadı pamuk şekere benzemez
Dolambaçlı yollar irademizi yenemez
Mücadele, hareket, gelecek bizim
Kayyum, dayatma ve baskılar sizin
Gücünü gencinden alan üniversitemiz
Karşımızda İhvancılar susmayı bilmeyizy
İçin içini yemesin
Kalk Boğaziçi
 
Patladı sabrımız
Boğaziçi
Boğazımızda düğümler
Boğaziçi
Biz yolumuzdan dönmeyiz Boğaziçi
Aynı gemi hikayesi yalan arkadaşlar
Fare gibi kaçar hırsızlar sonunda
Sesimiz yayılır dalga dalga
 
İlime düşman olanın ağzında salya
Evet bu bir kavga
Gözü oyan karga
Vazgeçmedik doğrudan elimizde pankart
Ne ilk ne son bu mücadele ateşi yanacak
Tek adamın kalesi yıkılacak
İçin içini yemesin
Kalk Boğaziçi
 
Patladı sabrımız
Boğaziçi
Boğazımızda düğümler
Boğaziçi
Biz yolumuzdan dönmeyiz Boğaziçi
Ben derim Boğaziçi
Sen de hür
Boğaziçi Hür
 
Boğaziçi Hür
Ben derim Boğaziçi
Sen de hür
Boğaziçi Hür
Boğaziçi Hür
Biz yolumuzdan dönmeyiz
Bu toprakların umudu kim
Biz gençleriz"
melih bulurektörboğaziçi üniversitesifuat erginrap

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