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Randevuyla gelen hırsızlar polise yakalandı

26 Ekim 2018 17:40

Belçika'da işletme sahibinin "şimdi para yok, sonra gelin" tavsiyesini dinleyen hırsızlar, soygun amacıyla tekrar geldikleri dükkanda kendilerini bekleyen sivil polislere yakalandı. Belçika'nın Fransızca yayın yapan RTL televizyonunun haberine göre, öğle saatlerinde 6 kişilik bir grup Belçika'nın Charleroi şehrinde tütün ürünleri satan bir işletmeyi soyma girişiminde bulundu. İşletme sahibi Didier hırsızlara öğle saati olduğunu, bu nedenle kasada az para bulunduğunu, akşam saatlerinde gelmeleri durumunda daha fazla para alabileceklerini söyledi. Hırsızların işletmeden ayrılmalarının ardından emniyeti arayan Didier, polisin hırsızların tekrar dönmeyeceğini savunduğunu kaydetti. Akşam saatlerinde tekrar işletmeye dönen hırsızlara erken geldiklerini ve bir saat sonra gelmeleri gerektiğini söyleyen Didier, tekrar polisi aradı. Bunun üzerine, işletmeye bir saat sonra dönen hırsız grubundan 5 kişi sivil kıyafetle kendilerini bekleyen polis tarafından yakalanırken, bir kişi olay yerinden kaçtı.

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