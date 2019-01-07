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Rami Malek ödülünü Queen grubuna ithaf etti

07 Ocak 2019 15:46

76. Altın Küre (Golden Globe) ödüllerinde Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, başrol oyuncusu Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Geceye damga vuran anlardan biri de Rami Malek‘in konuşmasıydı. Ödülünü Queen grubuna ve elbette Freddie Mercury‘e ithaf eden Malek şu sözleri dile getirdi: "Ve tabii ki Queen. Brian May'ye; Roger Taylor, sana. Özgünlüğün ve kapsayıcılığın müzikte, dünyada ve hepimizde var olmasını sağladınız. Freddie Mercury'ye bana hayat boyu bu keyfi yaşattığı için teşekkür ederim. Seni seviyorum güzel adam. Bu ödül sana ve senin sayende, harika."

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