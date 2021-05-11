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Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçe taraftarı, Akşener ve İmamoğlu'na dert yandı: Bizi şampiyon yapmayacaklar başkanım!

İmamoğlu'ndan “Her şey bu akşam güzel olacak inşallah" yanıtı

11 Mayıs 2021 15:37

Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Kurbağalıdere'de incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına gelerek “Başkanım bizi şampiyon yapmamak için uğraşıyorlar" dedi. Ekrem İmamoğlu da Rambo Okan'a “Her şey bu akşam güzel olacak inşallah" diye yanıt verdi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Akşener ve İmamoğlu daha sonra incelemelere devam etti. 

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayımlanacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

 

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