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Rambo Okan, Ali Koç'un yanağından makas aldı!

03 Ağustos 2020 16:02

Fenerbahçe Kulübü'nün bayramlaşma töreninde sarı-lacivertliler arasında Rambo Okan lakabıyla tanınan taraftar, Başkan Ali Koç'un yanağından makas aldı. Koç ise gülerek "yapma öyle" dedi. 

Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi.

Törene yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

Öte yandan Fenerbahçeliler arasında 'Rambo Okan' olarak bilinen Okan Güler de sarı-lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde yer aldı.

Rambo Okan'ın, Başkan Ali Koç ile bayramlaştığı sırada yanağından makas alması dikkat çekti.

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