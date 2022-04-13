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Spor

Rambo Okan, 29. kata çıkıp Galatasaray bayrağını indirdi

13 Nisan 2022 14:17

"Rambo Okan" lakabıyla bilinen Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, İstanbul Mecidiyeköy’de, Galatasaray’ın eski stadı Ali Samiyen’in yerine yapılan otelin 29. katına çıkarak Galatasaray bayrağını indirdi. Rambo Okan bayrağı indirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, eski Ali Sami Yen stadının yanındaki binanın 29. katına çıkarak Galatasaray bayrağını indirdi. Sosyal medya hesabından 29. kattaki görüntülerini paylaşan Okan’ın düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.

O anları sosyal medyada paylaşan Rambo Okan, "Bakın bayrağınızı indirdim, görüyorsunuz. 1. Lig'de başarılar dilerim. Bakın, eski Ali Sami Yen Stadı. 29. kata çıktım, gördünüz." dedi.

Rambo Okan’ın görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Ali Samiyen'e bayrak dikmişti

1995-96 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Souness’ın Fenerbahçe Stadı’nın santra noktasına bayrak dikmesinin ardından Rambo Okan, Ali Sami Yen Stadı’nda geceyi saha kenarı panolarının arasında elinde ekmek bıçağı ve Fenerbahçe bayrağıyla geçirmiş ve  Galatasaray-Samsunspor maçına kadar oradan çıkmamıştı.

Rambo Okan maç saati geldiğinde panoların altından çıkmış, Fenerbahçe bayrağıyla santraya koşup bayrağı dikmişti.

 

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