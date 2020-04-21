Ramazan öncesi et alışverişi yapan vatandaşlar, kasaplarda yoğunluğa neden oldu; '5 liralık artış var'

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala et ve tavuk alışverişini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluğa neden oldu.



Et ve tavuk gibi önemli gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ilk orucun tutulacağı Cuma gününden önce kasaplara yöneldi. Yeni tip Koronavirüs günlerinde sosyal mesafe kuralları gereği kalabalık oluşturmamak adına alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, alışverişlerini şimdiden yapıyor.

Kasap esnafları geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle Cuma gününü çok yoğun olarak geçirdiklerini belirterek alışverişlerin son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi.



Kasap esnafı Murat Koca, çok fazla yoğunluk gerçekleştiğini belirterek, “Vatandaşların alışveriş günlerini hafta içine yaymaları gerekiyor. Bu şekilde hem esnaf hem de vatandaş rahatlayacak. Birçok işletmenin kapalı olduğu bu dönemde vatandaşlar dışarı çıkamadığı için ete yoğunluk gösteriyor. Ramazan ayı gelmeden et fiyatlarına 5 liralık bir artış oldu. Tavuk fiyatlarına da 2 liralık bir zam yapıldı. Bizde kırmızı etin fiyatı kıyma olarak 60 lira, kuşbaşı olarak da 64 lira. Ramazan ayında da bu şekilde yoğunluk olacağını düşünüyorum." dedi.





