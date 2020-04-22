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'Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma yasağının' etkisiyle sokaklar doldu taştı

22 Nisan 2020 17:22

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının da etkisiyle Eskişehir şehir merkezleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. 

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 4 gün boyunca tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. 23 Nisan tarihinde başlayacak sokağa çıkma yasağının yaklaşan Ramazan Bayramına denk gelmesi ile de Eskişehir’de pek çok vatandaş alışverişlerini gerçekleştirmek için şehir merkezine akın etti.

Banka ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlenirken kurulan semt pazarında da benzer manzaralar görüldü. Pek çok vatandaşın sosyal mesafeyi ve uyarıları yok sayarak meydana gelen kalabalık adeta görenleri hayrete düşürdü. 

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