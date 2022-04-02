Ramazan alışverişi bütçeleri zorlayacak; oruç tutacak olanlar sofralarını nasıl hazırlayacaklarını düşünüyor

Yüksek enflasyon ve gıdada arka arkaya gelen zamlar, Ramazan sofralarının maliyetini geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 artırdı. Hemen her gün değişen fiyat etiketleri nedeniyle alım gücü düşerken, oruç tutacak olanlar sofralarını nasıl hazırlayacaklarını düşünüyor.

DW Türkçe Ramazan'da en çok rağbet gören ürünler için çarşı pazarda fiyat araştırması yaptı. Ortalama bir Ramazan alışverişinin maliyeti 500 liradan fazla tuttu. Ortaya çıkan tablo, her yıl sofradan daha fazla ürünün eksilmek zorunda kaldığını gösteriyor. Fiyatlar yüksek olunca, esnaf da piyasada beklediği hareketliliği bulamıyor.