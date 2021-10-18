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Spor

Rakibinin golüne sevinen oyuncuya soruşturma

18 Ekim 2021 15:03

Ukrayna'da profesyonel bir futbolcu, takımının yediği golden sonra sevinince, hakkında soruşturma başlatıldı.

Ukrayna 2. Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Kremin Kremenchuk'un oyuncusu Vitaliy Boyko, takımının Uzhgorod ile oynadığı lig maçında rakibin attığı golden sonra sevinirken kameralara yakalandı.

Bu görüntüler Ukrayna'da büyük yankı uyandırırken, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Etik Komitesi oyuncu hakkında soruşturma başlattı. Şike şüphesi ile taranan oyuncudan bir kanıt elde edilemedi.

Boyko daha sonra yaptığı açıklamada "O bir sevinç değil, kızgınlıktı. Belki de yorgunluk etkisi ile bunu tam gösteremedim" dedi.

 

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