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Rakamlarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

26 Ağustos 2016 13:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Asya ile Avrupa’yı üçüncü kez birleştiren, dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü bugün açılışını yapacak. 59 metrelik genişliğiyle bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak olan 3. Köprü 8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu olarak toplam 10 şeritten oluşacak. Deniz üzerindeki uzunluğu bin 408 metre toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam maliyeti 4,5 milyar liraya ulaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kule yüksekliği ve ara açıklığıyla dünyanın en büyüğü unvanını alacak. Köprüden geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV olacak.

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