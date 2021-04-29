"Rakamlar korkutuyor" diyen Hazal Kaya: Google'da 2020'de 163 milyon kere ‘Kimsenin anlamayacağı şekilde kadına nasıl vurulur?’ aratılmış

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin iyi niyet elçisi olan Hazal Kaya, Türkiye temsilcisi Hassan Mohtashami ve yardımcısı Zeynep Başarankurt Kan’la online basın toplantısı gerçekleştirdi.

İnternette kadına karşı nasıl şiddet uygulanacağı şeklinde aramaların arttığını söyleyen oyuncu, “Rakamlar korkutuyor. Google’da 2020 yılında 163 milyon kere ‘Kimsenin anlamayacağı şekilde kadına nasıl vurulur?’ aratılmış. Yüzde 31 artış olmuş bu aramada… ‘Beni o erkek öldürecek’, 107 milyon kez aranmış. Yüzde 84 artış göstermiş 2019’a göre… İnsanlar, öldürmek istedikleri kadınla ya da korktukları adamla aynı evdeler” dedi.

UNFPA

1969 yılında faaliyete geçen UNFPA, 1971 yılında Türkiye ile çalışmalar yürütmeye başladı. UNFPA'nın Türkiye'de çalışmalar yürüttüğü alanlar arasında anne ve çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve hakları, gençlerin potansiyellerini güçlendirme, cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele yer alıyor.