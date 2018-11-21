Rahmi Koç Bilim Madalyası, nano tıbbi robotllarıyla Prof. Metin Sitti'nin oldu: Doktorların yerini alma durumumuz yok

Koç Üniversitesi tarafından evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş, Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan, “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyasının” üçüncüsü sahibini buldu. 50 yaşı aşmamış ve çalışmalarıyla öne çıkmış bilim insanlarına verilen 3. Rahmi Koç Bilim Madalyası, bu yıl fen ve mühendislik bilimleri ve teknoloji örtüşmelerinde insan sağlının iyileştirilmesinde çığır açan çalışmaları nedeniyle nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti'nin oldu. Bundan sonra tıbbi robotlar üzerine odaklanacağını vurgulayan Prof. Sitti törende yaptığı konuşmada "Robotların doktorların yerini alma durumunun olmadığını yalnızca onların daha çok hayat kurtarmasını sağlamayı amaçladıklarını" vurguladı.