T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rahip sahte silahla market ve eczaneyi soydu!

Süpermarket ve bir eczaneden toplamda 249 dolarlık soygun gerçekleştirdi

05 Mart 2021 20:09

Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 27 yaşındaki rahip Elizeu Moreira, bir saat içerisinde sahte silahı ile iki süpermarket ve bir eczaneden toplamda 249 dolarlık (1.875 TL) soygun gerçekleştirdi.

Müşteri gibi davrandı

Rahibin soygunu gerçekleştirdiği o anlar marketin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde rahibin Moreira'nın kasada önce bir müşteri gibi ödeme yapmak için cüzdanını çıkardığı, ardından market çalışanının kasayı açmasıyla sahte silahıyla soygunu gerçekleştirdiği görülüyor.

Kilisedeki görevinden alındı

Yetkililer, Moreira’nın soygunu Passo Fundo Roma Katolik Başpiskoposuna ait bir araçla gerçekleştirdiğini ifade etti. Rahibin, çaldığı 249 dolardan 116 dolarıyla birlikte sahte silahına el konulduğu ifade edildi. Moreira'nın Santa Terezinha Kilisesi’ndeki görevinden de alındığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

rahipbrezilyamarketElizeu MoreiraRio Grande do Sul

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2021

Sakatlanma numarası yaptı; buz getiren sevgilisine evlenme teklif etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta bir kişi 'hayalet' kılığına girerek Ramazan davulcusunu korkuttu

CHP'li Murat Emir hem çaldı hem söyledi: "Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin"

A Haber muhabirinden 'yandaşsınız' diyen vatandaşa: "Yandaş olacak tabii ki; Erdoğan'a, Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a...

Almanya'ya gri pasaportla gönderilenler konuştu: Vize vermediler, bizle ilgilenen kişi...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Biden'a mektup: Geçen sene Dağlık Karabağ'da olanlardan...

Dilipak'dan Derya Yanık tepkisi: Bir bekçi alırken bile GBT'sine bakıyorsunuz,...

Eski Yargıtay Birinci Başkanı Sami Selçuk'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt: Mertlikten...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24