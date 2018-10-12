Rahip Brunson'ın avukatı: İlişkilerin bu kadar gerilmesine gerek yoktu

Karar sonrasında konuşan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kararı temyize götüreceklerini söyledi. Brunson'ın büyük bir ihtimalle Türkiye'den ayrılacağını kaydeden Halavurt, "Başından beri söylüyoruz. Dağ fare doğurdu gibi bir şey. İlişkilerin bu kadar gerilmesine gerek yoktu. İtiraz hakkımızı kullanacağız" dedi. Brunson'ın verilen kararı ve durumu anlamaya çalışıtığını kaydeden avukat, "Mutlu oldu ve duygulandı. Burada artık güvenlik sorunu da oluştu onun için, gider diye düşünüyorum" diye konuştu. Halavurt, müvekkili ve eşinin karar sonrasında evine gittiğini söyledi.