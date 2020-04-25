Ragnarok dizisinin başrol oyuncusu Herman Tommeraas'ın Türkçe ile imtihanı: Bunu söylemem imkansız

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Ragnarok'un Norveç asıllı oyuncusu Herman Tommeraas'ın, İnstagram hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Türk takipçileri için söylemeye çalıştığı cümle gülümseten anların yaşanmasına neden oldu.

Takipçilerine selam göndermek için Google'ın çeviri aracından yardım alan Tommeraas, ilk denemesinde 'hey insanlar' yazıp okuyarak başarılı oldu. Ancak Tommeraas'ın iyi günler dilemek için yazdığı 'Umarım hepiniz harika bir gün geçirirsiniz' cümlesinin telaffuzuna verdiği tepki ise güldürdü. Tommeraas, çeviri aracından sesli yardım aldığında duyduğu telaffuza ise şaşırarak "Bunu söylemem imkansız" dedi.