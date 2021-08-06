Radyo yayınında "Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” diyen Murat Karakaş özür diledi: Maksadı aştı

İzmir'in yerel haber sitesi Ege’de Son Ses’te program yapan gazeteci Murat Karakaş, kadınlarla ilgili söylediği ifadeler dolayısıyla özür diledi.
Karakaş, 31 Temmuz’da Bakırçay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıdvan Karapehlivan ile bir program gerçekleştirdi. İki isim bu programda Türkiye’deki siyasetçilerin sığınmacı politikasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Ancak Karakaş’ın program esnasında kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada tepki çekti.
Karakaş, “Ukrayna’dan kadın mültecilerin ülkeye gelmesi durumunda evlerinde konuk edebileceklerini” söylerken “Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi… Ukrayna’dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” ifadesini kullandı.
Karakaş’ın ifadelerine İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden tepki geldi. “Özür bekliyoruz” başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Egedesonses adlı internet sitesinde, kendisini gazeteci olarak tanıtan Murat Karakaş adlı kişi, kadınlar ve mülteciler hakkında hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ifadelerde bulunmuştur. Irkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı dil asla kabul edilemez. Yayıncılık ve insanlık ilkelerinin çiğnenmesi çok üzücüdür. ‘Gazeteciyim’ diyen kişilerin her şeyden önce meslek etik ve değerleri üzerinde taşıması şarttır. Kendisinden mesleğimiz ve tüm haksızlığa uğrayan kişiler adına özür bekliyor, kentimizde, bölgemizde yayıncılık ve gazetecilik ilkelerinin çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi duyuruyoruz."
Independent Türkçe’ye konuşan Karakaş, programda espri yapmak istediğini ancak maksadını aştığını kaydetti.
Bütün kadınlardan özür dilediğini belirten Karakaş, Türkiye’nin mülteci politikalarıyla ilgili eleştirilerinin baki olduğunu ifade ederken “Kadın hakları, çocuk hakları ile ilgili programlar yapan, 20 yılı aşkın gazetecilik faaliyeti yürüten birisiyim. Böyle bir insan değilim. Bazı fırsatçılar bunu linç kampanyasına dönüştürdü. Biz bunların nereden beslendiğini biliyoruz. Yayına çıkarmadığımız uç kesimler haberi servis ederek bunun yayılmasına sebep oldu. Ama bu söylediğimin haklı olduğunu göstermez” dedi.
Karakaş, yarın yapacağı programda daha detaylı bir açıklama yaparak özür dileyeceğini ifade etti.