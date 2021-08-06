Radyo yayınında "Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” diyen Murat Karakaş özür diledi: Maksadı aştı

Radyo yayınında, “Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi… Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” ifadelerini kullanan gazeteci Murat Karakaş, gelen tepkiler üzerine özür diledi. Independent Türkçe’ye konuşan Karakaş, programda 'espri yapmak istediğini' ancak 'maksadını aştığını' kaydetti.