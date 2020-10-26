Başbakan Yardımcısı'nın canlı yayında sinek yuttuğu anlar...

Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında "sinek" yuttu. O anlar sosyal medyada viral olurken görüntülerin video efekti olduğu da iddia edildi.

Miles, gazetecilere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kameraların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yaklaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu.

Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı. Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da iddia edildi.