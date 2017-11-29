Putin'in sır gibi sakladığı kızı dansçı Katerina mı?

Ailesini adeta bir sır gibi saklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en küçük kızının dansçı ve bilim insanı Katerina Tikhonova olduğu söylendi. Putin'in üçüncü kızı hakkında yıllardır söylentiler dolaşıyor, ancak hiçbiri kanıtlanmış değil. 2015 yılında bir Rus gazeteci, Tikhonova ile röportaj yapmış, ancak o da gizemli bir şekilde internetten kaybolmuştu. Dansçı meslektaşlarından biri, Putin'in 31 yaşında dansçı ve bilim insanı, Katerina Tikhonova isimli bir kızı olduğuna dair dolaşan söylentileri doğruladı.