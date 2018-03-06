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Putin ve Infantino'dan Kremlin'de futbol şovu

06 Mart 2018 18:33

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'na 100 gün kaldı. FIFA'nın geri sayımda 100 güne düşülmesi vesilesiyle yayınladığı videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino Kremlin'de 'karşı karşıya geldi'. Arjantinli efsane Diego Maradona, Brezilya'nın unutulmaz ismi Ronaldo, Avustralyalı Harry Kewell, Nijeryalı Jay Jay Okocha, Rus Dmitriy Aleniçev, Fransız David Trezeguet ve İngiliz Wayne Rooney gibi dünyaca ünlü futbolcuların top sektirme hareketleriyle başlayan video, Putin'in kafa vuruşuyla 100'e ulaşarak son buldu.

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