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Putin ve Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler 12 yıl sonra yayınlandı

14 Ocak 2020 14:25

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve eski ABD Başkanı George WBush’un 2008’de birlikte dans ettiği görüntüleri yayınladı.

Vladimir Putin'in göreve gelmesinin '20. yıl onuruna' bugüne kadar gizli kalmış birçok görüntü yayınlandı. Kremlin tarafından yayınlanan görüntülerde Putin’in görev yaptığı süre zarfında gerçekleştirdiği görüşmelerden detaylar, tatillerinden fotoğraflar ve görüntüler ve özel yaşamına dair birçok fotoğraf ve video paylaşıldı.

Kronolojik sıralamaya göre hazırlanan albümde ise en çok dikkati çeken görüntü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un dans ettiği görüntüler oldu.

6 Nisan 2008 yılında Soçi’de Putin ile görüşen Bush için akşam yemeği verildiği sırada sahneye Rus dansçıların çıktığı ve Rusya’nın en eski etnik şarkılarından olan ‘Madam Madam’ isimli şarkıyla dans eden kadınlara Putin ve Bush’un birlikte eşlik ettiği görüldü. Rus müzik çalgısı balalayka eşliğinde dans eden Putin ve Bush, birbirlerini tebrik ederek masalarına geri döndü.

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