T24 LogoT24 Logo
Haberler

Putin, üniversite öğrencileriyle şarkı söyledi

25 Ocak 2017 22:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) öğrencileriyle bir araya geldi ve gitar eşliğinde "14 minut do starta" (Başlangıca 14 dakika) şarkısını söyledi. Öğrenciler şarkıyı söylemeye başladığı zaman bazılarının şarkıyı bilmediği ortaya çıktı. Başta Devlet Başkanı Vladimir Putin öğrencilere sözlerini hatırlattı, daha sonra koroya katıldı. Görüşme sırasında öğrenciler Putin'e judo spor dalından kara kuşak hediye ederek doğu sporu kurslarına davet etti. Bunun üzerine Putin, "Hediye için teşekkür ederim. Eğer mümkün olursa, dostlarımla hatta bu mükemmel sporun kurucularıyla gelirim. Japon judocularla iyi ilişkiler içerisindeyiz" dedi.

ETİKETLER

PutinRusyaşarkıvideokorounuttu

Diğer Videolar

12 yaşındaki Kayra, 10 yılda 300 ameliyat oldu

Helikoptere kamyon çarptı

Kocaeli'de AVM'de korkutan yangın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24