Putin ile Sisi'den araba turu

Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'deki görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye Rusya'nın yeni otomobil markası Aurus'u yerinde gösterdi. Soçi'de yaptıkları görüşmeyi tamamlayan iki lider, Putin'in kullandığı Aurus Senat marka zırhlı limuzine binerek Soçi Autodrome adlı yarış pistine doğru yola çıktı. Soçi Autodrome'da ikiliyi karşılayan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Putin ve Sisi'ye Aurus ailesinin diğer birer üyesi olan Senat Sedan'ı ve Arsenal Minivan'ı tanıttı. Sputnik'in aktardığına göre incelemenin ardından Putin, Mısırlı mevkidaşı Sisi'ye Senat Sedan otomobili sürüş esnasında test etmesini önerdi, bunun üzerine iki lider bir süre otomobille tur attı.