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Putin'i taklit etti, 1,5 milyondan fazla izlendi!

29 Mayıs 2020 17:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile yaptığı online görüşmenin parodisi internette izlenme rekoru kırdı. Parodi, yaklaşık 1,5 milyon kez izlendi.

Rusya'nın ünlü stand up komedyeni Maksim Galkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı  Sergey Sobyani taklit etti. Sosyal medyada yayınlanan parodi, dün gece (28 Mayıs) izlenme rekoru kırdı.

Sobyanin'in Moskova'da karantina önlemlerinde gevşeme için Putin'e önerdiği planı parodi halinde yansıtan görüntü, sabaha kadar 1,5 milyondan fazla izlendi.

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