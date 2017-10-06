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Putin fıkra anlattı: Ben tek başıma mı savaşıyorum?

06 Ekim 2017 15:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece kendisine soru yönelten sunucuya yanıt olarak anlattığı İsrail ordusuyla ilgili fıkra izleyenleri güldürdü. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Putin, bir tartışma programında sunucunun sadece kendisine soru yöneltmesi üzerine İsrail ordusunu konu alan bir fıkra anlattı. Putin, "İsrail ordusu ile ilgili bir fıkra ister misiniz? Genç bir askere, "Eğer 20 terörist üzerine geliyorsa, ne yaparsın" diye sorarlar. Asker, "Bir Uzi alıp, ateş ederim" diye yanıtlar. — "Aferin. Peki, üzerine tanklar geliyorsa?" — "Roketatar alıp kendimi savunurum." — "Aferin. Peki, hem uçaklar, hem de tanklar üzerine geliyorsa ve üstelik teröristler de saldırıyorsa?" Bunun üzerine asker, "Generalim, ordumuzda sadece ben mi savaşıyorum?" diye sorar. Ben de size sormak isterim, bu panelde bir tek ben mi varım" sözleriyle izleyicileri güldürdü. ​Putin'in anlattığı fıkranın ardından sunucu, diğer katılımcılarla da ilgilenme sözü verdi.

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