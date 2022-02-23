Putin'den İstihbarat Şefi'ne Ukrayna fırçası!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi akşamı yaptığı sert konuşma, tüm dünyayı bir savaş olasılığına kilitledi. Putin konuşmasında Ukrayna'nın egemenliğini sorguladı, ülkenin doğusunda kurulan ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıdı.

Putin bu konuşmadan birkaç saat önce kararın tartışıldığı Güvenlik Konseyi toplantısında da öfkeliydi; canlı yayınlanan toplantıda Dış İstihbarat Şefi Sergey Narişkin'i azarladı, sıkça sözünü bölerek "açık konuş" dedi.

Narişkin, Donetsk ve Luhansk'ın ihlal edilmesinden söz edince Putin araya girerek, "Şu an bunun hakkında konuşmuyoruz, bunu müzakere etmiyoruz. Bağımsızlıklarını tanıyıp tanımayacağımızı konuşuyoruz" dedi.

Narişkin, ayrılıkçı yapıların bağımsızlığına destek verince Rus lider, "Güzel, şimdi oturabilirsin" diyerek istihbarat şefinin konuşmasını noktaladı.