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Putin buz hokeyi oynarken düştü

11 Mayıs 2017 12:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentindeki Büyük Buz Sarayı'ndaki "Yıldızlar Gece Hokey Ligi" Festivali'ne katıldı. Putin hokey pistinde düşme anı, kameralara böyle yansıdı. Putin organizasyonun final maçında sahaya Rusya ve bölgelerin yöneticileriyle birlikte çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre Putin, karşılaşma sırasında 11 numaralı formayı giydi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da sahadaki yerini aldı. Putin düşme anları uluslararası ajansların objektifleri tarafından görüntülendi. O anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

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Vladimir PutinRusyabuz hokeyi

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