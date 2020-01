1976 yılında kurulan The Fall'un değişmez ismi, post-punk efsanesi Mark E. Smith, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Smith'in ölümü, The Fall menajeri Pam Van Damned tarafından Twitter'da duyurulurken ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Diğer yandan The Fall, 2017 yılı turnesini Smith'in solunum yolundaki rahatsızlık nedeniyle iptal etmişti.