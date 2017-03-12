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Puhutv dizisi Fi’nin ilk fragmanı yayınlandı

12 Mart 2017 00:57

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi’nin başrolde yer aldığı, ‘Fi Çi Pi’ adlı kitaptan uyarlanan ‘Fi’ dizisinin ilk teaser’ı yayında. Satış rekorları kıran ‘Fi Çi Pi’ üçlemesinin merakla beklenen dizi uyarlaması 'Fi', 31 Mart’tan itibaren Puhutv’de. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi gibi yıldız isimlerin yer aldığı Ay Yapım’ın yeni dizisi 'Fi’nin ilk teaser’ı yayınlandı. Vodafone’un medya sponsorluğunu üstlendiği 'Fi', Puhutv’de yer alan bütün içeriklerde olduğu gibi ücretsiz izlenebilecek.

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