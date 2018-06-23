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Spor

PUBG Türkiye Ligi'nde büyük heyecan

23 Haziran 2018 21:28

Volkswagen Arena'da düzenlenen PUBG Türkiye Ligi finalleri 20 takımın katılımıyla başladı. Yirmi takım içerisinde şampiyon olan ekip 25-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya, Berlin'de düzenlenecek PUBG Global Invitational turnuvasına katılmaya hak kazanacaklar. TAM Game ve PUBG Corp işbirliği ile Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerini kapsayan ilk onaylı PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Ligi'nde Mart ayından bu yana 1920 oyuncu mücadele verdi. Yapılan maçlar ve yarı finalin ardından büyük finale katılmaya hak kazanan 20 takım, şampiyonluk için mücadele edecek. 15-35 yaş arası oyuncuların yer aldığı finalini kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak.

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