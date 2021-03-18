T24 LogoT24 Logo
Haberler

PTT şubesini soyan iki kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

18 Mart 2021 21:48

Bursa´da girdikleri PTT şubesinden 10 bin 400 TL alıp kaçtıktan 3 ay sonra, 1500 güvenlik kamerası izlenerek yakalanan Fatih Y. (21) ve Barış K. (20), tutuklandı.

Soygun, 4 Aralık günü, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi´nde meydana geldi. Montlarının kopüşonlarıyla yüzlerini gizleyerek PTT şubesine giren 2 şüpheliden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak, görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 10 bin 400TL´yi alan 2 şüpheli, koşarak, kaçtı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen soygunun ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aradan geçen 3 ayda 1500 güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Yapılan araştırmalar sonunda da şüphelilerin Fatih Y. ve Barış K. olduğu tespit edildi. Soygunun ardından boş arazide çıkarttıkları kıyafetlerini ateşe vererek yakıp, yeni kıyafet giydikleri saptnan ikilinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiği tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 2 aylık teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fatih Y. Bursa'da, Barış K. ise İstanbul'daki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinim ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

bursapttşube10 bintutuklandı

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere: Su kesilmemesine özen gösterin, askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Netflix Türkiye, bu yıl yayınlanacak filmleri açıkladı

Sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu; kale arkasından gol attı

CHP’li Ağbaba: Sokak emekçileri pandemide olduğu gibi 'tam kapanma'da da unutuldu; açlığa terk edildi!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı: Ona...

Fatih Altaylı: FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte, teknik...

İmamoğlu'na açılan soruşturmaya ilişkin Hulki Cevizoğlu'nun yorumu: Kendi kendilerini şikâyet...

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...

Hıncal Uluç: Tarkan benim için bitti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24