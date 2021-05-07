PTT önündeki kuyruk uzadıkça uzadı, ekipler müdahale etti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan 'tam kapanma' sürecinde işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar Aydın PTT önüne akın edince metrelerce kuyruk oluştu. Zaman zaman sosyal mesafenin unutulduğu kuyrukta polis ekipleri yoğun mesai harcadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bin 100 TL’lik sosyal yardımın yanı sıra, süt ve çocuk yardımı olarak bilinen yardımları, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini almak için Aydın PTT Merkez Şubesi'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

Polis ekipleri sık sık uyarılarda bulunarak sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi.