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Protestoların sürdüğü ABD'de bir tanker kalabalığın arasına daldı

01 Haziran 2020 11:36

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolarda bir tanker, protestocuların arasına daldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan şiddet olayları devam ediyor. Bir tanker sürücüsü aracı, Minneapolis kentinde bulunan Interstate 35W otobanında protestocuların üzerine sürdü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralan olmazken protestocular, taşlar atıp tankerin üzerine çıkarak sürücüyü durdurdu. Protestocular sürücüyü linç etmek isterken olay yerine gelen polis, tanker sürücüsünü kalabalığın elinden kurtardı.

Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, tanker sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.

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