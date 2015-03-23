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Protesto edilen Emenike formasını çıkardı, oyundan çıkmak istedi

23 Mart 2015 13:12

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 30. dakikasında Emenike'ye protestolar başladı, Emenike sahayı terk etmek istedi. Karşılaşmanın 20. dakikasında savunmanın arkasına atılan top, Beşiktaş savunmasından sekince meşin yuvarlak bomboş durumdaki Emenike'nin önünde kaldı. Nijeryalı futbolcu bomboş durumda olmasına rağmen topu üstten auta attı. Bu olay Fenerbahçe taraftarları ile Emenike arasında uzun süredir yaşanan gerilimi yeniden ateşledi. 31. dakikada Emenike Beşiktaş ceza alanı içinde yanlış bir hareket yapıp topu kaptırınca taraftarlar yine tepki gösterdi ve, "Moussa Sow içeri" diye tezahürat yapmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu duruma çok sinirlenen Emenike, önce eliyle 'bitti' anlamına gelen bir işaret yaptı, ardından da"Çıkarın beni" dedi. İsmail Kartal "devam et" işaretiyle karşılık verince Emenike bu kez formasını hışımla çıkardı ve saha kenarına koştu. İsmail Kartal ve menajer Hasan Çetinkaya, öfkeli futbolcuyu sakinleştirip yeniden sahaya gönderdi. Devre arasında oyundan alınan Emenike, stadyumu terk etti.

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