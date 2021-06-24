Proje anlatan AKP'li başkan: Şehidimiz uğurlu geldi

AKP Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, katıldığı bir yerel televizyon programında yapımı devam eden Gürdük Barajı projesiyle ilgili bilgi verirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şehidin cenaze töreni için şehre geldiğini, bir milletvekiline Pakdemirli'ye projeyi söylemesi için ricada bulunduklarını belirterek "Şehidimiz uğurlu geldi" dedi.

Manisa'da AKP Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün'ün, katıldığı bir yerel televizyon programında yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.

Yaklaşık 2,5 saat süren programda Akhisar'da yapımı devam eden Çamönü Barajı ve Gürdük Barajı ile gelişmeler de soruldu.

"Şehidimiz o bakımdan uğurlu geldi"

Şehit Osman Alp'in cenaze törenine atıf yapan AKP Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün şunları söyledi;

"Siyasetin acı tarafı da var, tatlı tarafı olduğu gibi. Siyasette bazı şeylerle ilgilenmezsen onlar durur kalır. Tamam devlet kendi hani bir şey yapıyor ama, sen Fatih Füzün'ün yanına gelirsen, bir şey istersen bir kere gelirsin, iki kere gelirsin Fatih Füzün'ün yanına, Fatih Tüzün ne yapar? Pazarcılar özellikle...

Siz muhasebecisiniz ya, biz esnaflık da yaptık. Pazarcılar gelir bizlere mal satmaya. Bir bakarım, 'tamam ağabey tamam, şimdi lazım değil' gönderirim. İkinciye gelir biraz muhabbet ederim, üçüncüye gelir, 'ya tamam sen bundan 3-4 tane ver de' dersin. Bir bakarsın, koyarsın malı dükkana, çok satılır. Adamla ondan sonra ummadığın ticaretler yapılır. Siyaset de buna benzer. Bir gidersin vermezler, ikinciye gidersin vermezler.

Burasıyla ilgili siyasette biraz biz geri kaldık. Ama Allah razı olsun en son geldiğinde bakanımız, vekilimize rica ettik söyledi. Bizler rica ettik. Şu anda yıl sonuna kadar olan süreçte Bakanımız limiti açtı. Firma ne kadar yaparsa o kadar para, normalde 15 milyon TL para çıkmıştı, firma ne kadar yaparsa o kadar parayı biz göndereceğiz dedi, onunla ilgili sıkıntı yok. Daha önce de söylemiştim şehidimiz, bize o bakımdan uğurlu geldi, şehit olduğu zaman bakanımız gelmişti. Hatta şehidimizin ismini de Allah izin verirse Gürdük Barajı'mıza koyduracağız, onun sözünü de aldık" dedi.

Şehit Osman Alp'in cenaze töreni nedeniyle geldiği Akhisar'da Bakan Pakdemirli ile yaptığı görüşmeyi anlattıktan sonra bu defa Çamönü Barajı'yla ilgili açıklamalar yapan AKP'li Füzün, bu kez de Çamönü Mahalle Muhtarı'nın çalışmaları yakından takip ettiğini vurgulamak için, "Çamönü'nde devam ediyor, zaten muhtarım sağolsun hiç bırakmıyor bizleri. Hani dedim ya siyasetin böyle bir şeyi var, bırakmazsan eşeği kaparsın, mamayı kaparsın yani. O bize, biz Devlet Su İşleri'ne, o da devam ediyor. Onda da herhangi bir sıkıntı yok. Geçen sene de devam etmişti o, bu sene de devam ediyor."

Suriye'deki Bahar Kalkanı Harekat bölgesine 10 Mayıs tarihinde ikmal konvoyuna yapılan saldırı sonucu Piyade Teğmen Osman Alp (30) şehit düşmüş, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verilen şehidin cenazesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılmıştı.