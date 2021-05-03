Programda "Ben evliyim" diyen İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Bizimki gönül evliliği

Kendi programında kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses , yeni bir açıklama yaptı ve "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" dedi.

"İbo Show"un cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı. Programın konuklarından Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.

Sanatçı, sözlerinin yankı bulmasının ardından Hürriyet Kelebek'e açıklama yaptı. Karakaya ile resmi olarak nikah masasına oturmadıklarını belirten Tatlıses, "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" dedi. Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'la resmi olarak nikah masasına oturan Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" yanıtını verdi.