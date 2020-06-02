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Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki gösterdi: Bedelini ağır ödettiririm

02 Haziran 2020 08:56

By Kuş Show'un program yapımcısı ve sunucusu By Kuş, Almanya'nın Frankfurt kentinde alışveriş merkezi Zeil bölgesinde Uzak Doğulu kişiler tarafından yere çizilen bayraklar arasında Türk bayrağını görünce öfkelendi. Bayrağı çizenlere tepki gösteren By Kuş, "Türk bayrağını ayaklar altına alamazsınız. Türk bayrağını kullanarak kumar oynatmam. Bedelini ağır ödettiririm" dedi. 

By Kuş’un  tepkisi üzerine yere çizilen Türk bayrağı silindi. Program sunucusu, tepki göstermeyen Türk gençlerine de "Siz bu bayrağa sahip çıkmalısınız" diyerek nasihatte bulundu.

 By Kuş, çeşitli Türk televizyon kanallarında yaptığı By Kuş Show isimli magazin programı ile tanınıyor.

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