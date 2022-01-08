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Prof. Yaşar Hacısalihoğlu, benzine gelen zammı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdı: Almanya'da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, Türkiye’de 0.89 Euro

"Bu kıyas doğru bir kıyas değil, Paraları bizim 15 katımız daha değerli"

08 Ocak 2022 09:58

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırarak Türkiye'deki benzine bu ülkelerden daha az maliyet bindiğini söyledi.  

Habertürk'te Enine Boyuna programına katılan akademisyen-yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yapılan zamlar ve enflasyona ilişkin konuşurken benzine gelen zamdan yola çıkarak Türkiye'de benzinin daha az zamlandığını söyledi. 

“Hollanda’da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, İspanya’da 1.48 Euro, Almanya’da 1.66 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro” diyen Hacısalihoğlu'na diğer konuklar, "Bu kıyas doğru bir kıyas değil. Onlar kendi paraları ile yapılıyor. Paraları bizim 15 katımız daha değerli" şeklinde itiraz etti. 

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