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Prof. Üstün Dökmen, "Siyaset konuşmayalım" önerisine böyle yanıt verdi: Böyle bir şey olamaz, herkes mutasyon diyor, müfredatta evrim yok

"Bugün herkes mutasyon diyor, müfredatta evrim yok"

15 Mayıs 2021 12:22

Psikolog, yazar ve televizyon programcısı Prof. Üstün Dökmen, katıldığı HaberTürk yayınında okullarda evrim teorisinin okutulması gerektiğini söyledi.

 HaberTürk yayınlanan ve pandeminin konu edinildiği 'Enine Boyuna' programda Hülya Hökenek'in "Bu akşam özel program yapıyoruz ve siyaset dışı konuşuyoruz" sözlerinin ardından söz alan Prof. Dökmen, "Olayları cımbızla ayıramayız. Toplum bir bütündür. Siyasetten konuşmayalım bundan konuşalım... Hocam bu uygun değildir. Böyle bir şey olamaz" dedi. 

"Okutulmasından hoşlanılmayan felsefe okutulmalı okullarda" diyen Dökmen, "Biyoloji evrim konusu okutulmalı. Ha bire mutasyon mutasyon deniliyor. Demek ki evrim varmış. Bu zıkkım varmış demek ki. Bugün herkes mutasyon diyor, müfredatta evrim yok. Böyle bir ortamda siyaset konuşmayalım.. Bu yüzeysel bir öneridir. Felsefe okuyacağız, biyolojinin kuramlarından çekinmeyeceğiz" diye konuştu. 

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