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Prof. Sofuoğlu: Google'ı Sultan Abdülhamid buldu

22 Şubat 2018 12:41

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır" iddiasında bulundu. Sofuoğlu, Kütahya Belediyesince Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı'nda, Osmanlı'nın bıraktığı 'tertemiz miras ve öz geçmişin' bir 'mirasyedi gibi yırtılıp atıldığını' savundu. Abdülhamid Han'ın, imkansızlıklardan dolayı gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek izlediğini anlatan Sofuoğlu, şu iddialarda bulundu: "Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır. 'Coğrafya kaderdir' deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var. Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi."

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