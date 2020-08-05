Prof. Sencer Ayata: Muharrem İnce ayrılırsa 'kazan kazan' olmayacak, herkes kaybedecek

Eski CHP Milletvekili ve toplum bilimci Prof. Dr. Sencer Ayata, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı yönündeki haberlerle ilgili "Buradan 'kazan-kazan' çıkmaz, 'kaybet-kaybet'i daha olası görüyorum" dedi.

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kurma konusunu Murat Sabuncu'ya değerlendiren Prof. Sencer Ayata, "Aynı alanda farklı siyasi yorum ve ideolojik konumlar aslında bütüne zarar verir. Muhalefetten veya CHP alanı içinden birden çok aday çıkması çok büyük bir risk. 2023ün kaybedilmesi anlamına gelebilir. Mesela 1994 seçimlerinde SHP, CHP ve DSP seçimlere ayrı ayrı girdi. Ona rağmen hem Ankara'da hem İstanbul'da küçük farklarla kaybedildi. Buradan 'kazan-kazan' çıkmaz, 'kaybet-kaybet'i daha olası görüyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin bütün partileri 'ortaklara' muhtaç ettiği tespitini yapan Ayata, CHP'nin de bunun dışında duramayacağını belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı politikalar başarılı ama bunu nihai sağlam zemin olarak görmek de gerçekçi olmayabilir. CHP’nin mutlaka kendi oylarını arttırması lazım" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bir 'parti reformuna' ihtiyacı olduğunu söyleyen Ayata, yüzde 30'luk bir oy oranının CHP'yi kilit ve oyun belirleyici yapacağını dile getirdi. Ayata, CHP'nin parti kademeleri arasındaki işleyişi, tabanı ve STK'larla ilişkilerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "Bütün modern sosyal demokrat partiler, belli zaman aralıklarıyla bütün yönlerini ele alan uzun tartışma süreçlerine giriyorlar. Amaç partinin iş yapma kapasitesini yükseltmektir" dedi. Yeni sistemde ittifakların kaygan bir zeminde olduğunu ve buna göre politikalar üretmek gerektiğini söyleyen Ayata, "CHP yüzde 30'u geçerse oyun belirleyici olur. Bu, CHP ile birlikte olmak isteyen diğer partilerin de bakışını değiştirr. CHP'nin ittifaklarda kilit taşı rolü oynaması için öyle bir reforma ihtiyaç var" diye konuştu.

Toplumun beklentileri ve siyasetin dili arasında bir makas açıldığını belirten Ayata, güvensizlik duygusunun giderilmesi gerektiğini belirtti.

CHP'nin kurultay tartışmalarını, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ilkeleri ve muhalefettteki olası ittifakların yansımalarını yorumlayan Ayata, dünyadaki popülist siyasete de vurgu yaparak, "Popülizm Batı'dan çok önce Türkiye'de vardı" dedi.