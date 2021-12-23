Prof. Osman Altuğ: Hükümet Ecevit'in uygulamalarını yapmaya başladı

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Necmettin Erbakan'ın başbakanlık döneminde ekonomiden sorumlu başbakanlık başdanışmanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Osman Altuğ, Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemini 1978’de Ecevit'in uyguladığını belirterek, "Demek ki hükümet artık Ecevit'in mirasçısı oldu. Ecevit'in uygulamalarını yapmaya başladı. Sistemin adını değiştirip yeni icat gibi sunuyorlar" dedi.

TV5'te katıldığı Ters Açı isimli programda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekonomi yazarı Altuğ, kur garantili mevduat sistemine ilişkin şunları söyledi:

"Kur Korumalı TL Mevduatı işi, dövize çevrilebilir mevduat adı altında Bülent Ecevit'in başbakan olduğu 1977-78 yıllarında uygulanan bir sistemdi. Demek ki hükümet artık Ecevit'in mirasçısı oldu. Çünkü Ecevit'in uygulamalarını yapmaya başladı. Öylesine sıkışık durumdaydı ki Türkiye ekonomisi, Ecevit yurt dışında yerleşik olanların değil, Türkiye'de yerleşik tüm gerçek kişilerin mevduatına döviz garantisi verdi. Kur korumalı mevduat hesabının bugün dilini değiştirmişler. Ecevit'in kullandığı tabiri sırf kullanmamak için "Kur Korumalı Mevduat Hesabı demişler. Sanki bu yeni bir icatmış, filmmiş gibi sunuyorlar. Yeşilçam filmlerinin yeni versiyonunu şimdi çekiyoruz."