T24 LogoT24 Logo
Haberler

Prof. Oruç: İstanbul depreminde Kocaeli’ndeki binaların yıkılma olasılığı yüksek

15 Ağustos 2021 12:48

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Bülent Oruç, İstanbul'da olası bir depremde, Kocaeli'ndeki binaların yıkılma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bülent Oruç, olası İstanbul depreminde, 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinde kötü yapı stoku kullanılmış yorgun binaların yıkılma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.  Kocaeli’nin aktif fayların üzerinde olduğuna dikkat çeken Oruç, şunları söyledi:

"Deprem anına yönelik birtakım adımlar atmamız gerekiyor. Yapılacak işlemler içerisinde en önemlisi özellikle yapı envanter bilgisinin çıkarılması ve yerel zemin koşullarının çok detaylı bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Aslında burası faylarla örtülü bir ortam."

Doğayla inatlaşmak doğru değil

"Kocaeli Körfezi’ne baktığınız zaman, çevresinde dağlar var, dolayısıyla açılma bölgesi gelişmiş ve ortada bir çanak oluşmuş. Bunları da aktif faylar meydana getiriyor. Aktif fayların bu coğrafyanın şekillenmesinde, genç sedimentlerin birikmesinde ve toprağın bereketli olmasında katkıları var. Bizim bu fayların faydasını anlamamız gerekiyor. Zararını da önlemek için aklımızı ve bilimi kullanarak riski azaltma projeleri geliştirmemiz gerekiyor."

"Bizim doğayla savaş halinde değil, barış halinde olma konularını araştırmamız lazım. Doğayla inatlaşmak doğru değildir. Sonuçta bunun her zaman yenileni insan olur. Bunu biyolojik afetlerde, sellerde, taşkınlarda, iklim değişikliğinde ve depremde görebiliyoruz. Doğayla barış içinde olmanın yolu da şu, aklın ve bilimin ışığında, fayların üreteceği depremlere karşı, dayanıklı yapılar inşa edip doğru zeminler seçmek gerekir."

"17 Ağustos depreminden sonra Kocaeli’ndeki binalarda haliyle yorgunluk oluştu. Olası İstanbul depremi yaşanacak. 1939 Erzincan depreminden bu yana bin 500 kilometrelik Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde depremler batıya doğru seyretti. Kuzey Anadolu fay hattının batıya doğru bir göç etme tarzı var."

Yıkıcı deprem iki koldan gelecek

"İzmit Körfezi’nin doğusuna kadar dayandı, bu nedenle İstanbul’da bir deprem bekliyoruz. 1894 yılında Adalar kolu dediğimiz fay kolunda olmasını beklediğimiz olası bir depremde Kocaeli’ndeki binaların yıkılma olasılığı çok yüksek. Binalar ağır hasar alacak demiyorum, yıkılma olasılığından bahsediyorum."

kocaeli üniversitesibülent oruçkocaelidepremyıkım

Diğer Videolar

CHP: İşimiz çok, mesaimiz yoğun

Meral Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

Antalya'da ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu; "Meyveleri alınca cinnet geçirdim"

İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı; "Bu şehir hepimizin"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2021

Türkiye'den Almanya'ya göç nedenleri

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24