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Prof. Mustafa Sarı görüntüledi: Çanakkale Boğazı çıkışında müsilaj kümeleri

21 Haziran 2021 09:25

Müsilajın Marmara Denizi'ni büyük ölçüde etkisi altına alması ve deniz yaşamını tehdit etmesinin ardından, Prof. Mustafa Sarı, Çanakkale Boğazı çıkışındaki müsilaj kümelerini görüntüledi. 

Prof. Mustafa Sarı sosyal medya hesabından bir müsilaj videosu paylaştı. Marmara Denizi'ndeki yaşamı bir süredir tehdit eder hale gelen müsilajın Çanakkale Boğazı çıkışında da görülmesi tedirgin etti. 

Prof. Sarı paylaştığı videoya "Çanakkale Boğazı çıkışı, Seddülbahir civarı 7-17 m arası müsilaj kümeleri (19 Haziran 2021, Çanakkale)" notunu düştü. 

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