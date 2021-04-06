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Prof. Mustafa Çetiner: Koronavirüs'ün kontrolünü kaybettik diyebiliriz

"Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir noktadayız"

06 Nisan 2021 08:58

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Mustafa Çetiner, günlük Koronavirüs istatistiklerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Çetiner "Koronavirüs'ün kontrolünü kaybettik diyebiliriz" diye konuştu. 

Prof. Çetiner, Haber Global'e konuk oldu. Günlük vaka sayısı çerçevesinde Covid-19 pandemisinin durumunun tartışıldığı programda Çetiner, "Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir noktadayız" dedi. 

Prof. Çetiner şöyle konuştu: 

"Türkiye'de şu an 650 bin aktif vaka var. İstatistikler gösteriyor ki, saptanan vakaların yaklaşık 10 katı gerçek vaka var. Türkiye için bakarsanız 3 buçuk milyon insan demektir. Bu da Türkiye'nin nüfusuna oranla her 20 kişiden birisi demektir. Bunları günlük 250 bin test sayısıyla bulabiliyoruz, düşük. Almanya 1 milyon 400 bin test yapıyor günde. Biraz özeleştiri yapmak zamanıdır, gerçekten vaka sayıları çok hızlı artıyor. Türkiye'de bütün iller çok yüksek riskli neredeyse. Böyle bir dönemde eğitime başlayamazsınız. Kontrolü kaybettiğimizi söyleyebilirim. Henüz bu kontrol kaybı hastanelere yansımadı."

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