T24 LogoT24 Logo
Haberler

Enflasyon için "Ailenin özürlü çocuğu gibi" benzetmesi yapan Prof. Murat Ferman özür diledi

07 Mayıs 2021 09:55

Enflasyon için, 'ailenin özürlü çocuğu gibi' benzetmesi yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Murat Ferman, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

"Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz, herkes bir şekilde yararlanıyor ondan"

Ferman, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı canlı yayında enflasyonu engelli çocuklara benzeterek, "Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan" dedi. "Çok şikâyet ediyoruz, ‘geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz, indirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz" diye konuşan Ferman, "Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.

Özür diledi

Tepki çeken benzetmesine gelen tepkilerin ardından Prof. Murat Ferman özür diledi. Ferman şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli evlatlarımızın ailelerini rencide edebilecek bu ifadelerimden sonra pişmanlık ve samimiyetle özürlerimi talep ediyorum"

özürlü çocukenflasyonbenzetmemurat fermanprof ferman

Diğer Videolar

Herkesin önünde aracını yanaştırdı, binlerce liralık sigara çaldı

Yer Şanlıurfa; kavga edenlere arabayla defalarca çarptı

İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nın hikâyesini paylaştı; "Uzun bir çabanın ve mücadelenin ürünü"

Kazada yaralanan kadına "Öl" dedi

Vatandaştan erken seçim çağrısı: Erdoğan kendine güveniyorsa hemen seçim yapsın

Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24