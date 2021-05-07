Enflasyon için "Ailenin özürlü çocuğu gibi" benzetmesi yapan Prof. Murat Ferman özür diledi

Enflasyon için, 'ailenin özürlü çocuğu gibi' benzetmesi yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Murat Ferman, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

"Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz, herkes bir şekilde yararlanıyor ondan"

Ferman, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı canlı yayında enflasyonu engelli çocuklara benzeterek, "Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan" dedi. "Çok şikâyet ediyoruz, ‘geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz, indirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz" diye konuşan Ferman, "Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.